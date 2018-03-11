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Китай испытал высокоскоростной поезд «Фусин»

В столице страны Пекине испытали высокоскоростной поезд «Фусин», состоящий из 16 вагонов и имеющий общую длину 415 метров.

Китай испытал высокоскоростной поезд «Фусин»


Железнодорожный лайнер способен развить скорость до 350 км/ч, говорится в сообщении китайской железнодорожной корпорации CRRC Tangshan.

Тестирование такого типа состава было проведено впервые, когда его длина в два раза превышает длину стандартных пассажирских поездов. «Фусин» состоит из 16 вагонов и может перевозить более 1,1 тысячи пассажиров одновременно.

Перед тем, как запустить массовое производство «Фусин», разработчики и производители проведут 28 предварительных тестов. Технологической особенностью нового поезда является также пониженное энергопотребление и более продолжительный срок службы.

Заметим, что ранее китайские инженеры разработали инновационную модель гиперзвукового пассажирского железнодорожного лайнера, способного развить скорость до 6 тысяч км/ч.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 08:10
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