Китай испытал высокоскоростной поезд «Фусин»

Железнодорожный лайнер способен развить скорость до 350 км/ч, говорится в сообщении китайской железнодорожной корпорации CRRC Tangshan.Тестирование такого типа состава было проведено впервые, когда его длина в два раза превышает длину стандартных пассажирских поездов. «Фусин» состоит из 16 вагонов и может перевозить более 1,1 тысячи пассажиров одновременно.Перед тем, как запустить массовое производство «Фусин», разработчики и производители проведут 28 предварительных тестов. Технологической особенностью нового поезда является также пониженное энергопотребление и более продолжительный срок службы.Заметим, что ранее китайские инженеры разработали инновационную модель гиперзвукового пассажирского железнодорожного лайнера, способного развить скорость до 6 тысяч км/ч.