Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей

На берегу озера в Новгородской области скрывается от людских глаз святое место, путь к которому ведет через болота. Мало кто из паломников в старину мог сразу оказаться в монастыре, проверяющем людей на веру. История гласит, что Андрей Первозванный после стольного града Киева заглянул на территорию Рдеи и благословил его, после чего среди новгородцев долго ходили слухи о вредной земле, не пускающей к себе грешников. Затем в 17 веке сюда прибыли монахи, оценившие уединенный уголок, подходящий для затворничества и молитв, а дальше стали строить обитель из дерева, после которой возник храм Успения. Со временем многие строения расширялись, а также восстанавливались после пожаров, так что братья имели много работы и пережили трудные времена. Екатерина II во время правления приказала закрыть это место, однако в нем продолжали жить служители церкви и паломники шли сюда толпами, после создания дороги из бревен. В 1887 году служительницы святого места учили детей, и Александр Мамонтов стал меценатом, поддерживающим обитель материально.Он пожертвовал средства на перестройку собора, построив рядом кирпичный завод, после чего иконостас мастера сделали из итальянского мрамора, а пол украсила польская плитка. Лучшие кремлевские художники расписывали стены здания, но еще сюда привезли котел для отопления помещения. Вот только сам алтарь был создан необычным образом и смотрел в сторону северо-запада, но секрет замысла купца умер вместе с ним. Затем был возведен храм для 800 прихожан, который всегда заполнялся людьми, несмотря на размещение среди лесов. Святыни с чудотворными иконами и ризой апостола бесследно исчезли в конце 30-х годов, когда монастырь был разграблен охотниками за сокровищами. Они не пощадили древние могилы служителей, а дальнейшие поиски святынь не дали никаких результатов. В военное время возле него проходили ожесточенные бои, а немцы даже выпустили особую награду для победителей. Они предполагали, что партизаны скрываются на колокольне храма, после чего все дороги были заминированы. Ученые не могут понять, как чудо архитектуры выжило во время таких событий. Сегодня Рдейский монастырь почти разрушен, но продолжает притягивать к себе верующих, потому что имеет сильную энергетику, способную вылечить тело и душу. Но древняя обитель не жалует лиц, нанесших ей ущерб, после чего обрушивает незримый гнев на грешников. Эксперты заметили, что туристы, оставляющие на плитах надписи, в скором времени умирают, а один молодой человек специально приехал сюда издалека, чтобы уничтожить слова родственника после его последней просьбы.Один человек решил вывезти из церкви ценную плитку для украшения бань, но спустя время он тяжело заболел, а его друг получил рабочую травму. Когда достояние обители было возвращено, похититель сразу выздоровел. В документах сохранились истории о чудесах этого уголка, среди которых есть рассказ Мирона Архипова. Местный энтузиаст во время полета на мотодельтаплане проводит акцию по восстановлению святыни, но раньше он не мог двигаться без костылей после аварии. Мужчина несколько ночей провел в развалинах монастыря и со временем избавился от такой поддержки. Паломники утверждают, что Рдея сама принимает решение по поводу пропуска людей, потому что есть случаи, когда они просто не могут найти дорогу или убегают отсюда из-за сильного страха.В Вологодской области на берегах живописной реки Шексны расположилось еще одно место силы. Белые стены Горицкого монастыря возле подножия Мауры гармонично сливаются с природой, а верующие поражаются обилию цветов, войдя на его территорию. Только старые постройки сохранили много тайн, связанных с жертвами российского царя. Знатные люди предпочитали избавляться от своих жен, делая их монахинями против воли, так что не избежали этой участи две избранницы Ивана Грозного вместе с другими особами. В 1739 году сюда прибыла невеста Петра Екатерина Долгорукая, так как наследник престола умер перед свадьбой от оспы, а первой узницей обители стала вдова князя Старицкого. Он был недоволен правлением монарха и тоже желал получить престол, после чего был мятеж в Новгороде. Его хитростью заманили в столицу и убили, а княгиню Ефросинью с наследником отправили в обитель. После своего освобождения женщина не смогла смириться с такой участью и стала плести интриги, но ситуация накалилась после недуга Грозного, который потом не верил никому из родственников. Он долго терпел политические козни знатной дамы, но в 1553 году она была сопровождена в монастырь и приняла постриг, хотя имела разрешение от царя на сохранение прислуги и боярынь. Рядом с нею жила супруга родного брата правителя Иулиания Дмитриевна, часто выезжающая вместе с подругой на богомолье. После опричнины род Старицких был полностью уничтожен, а затем в монастыре произошло кровавое побоище и всех монашек затравили собаками и расстреляли из самопалов. Две бунтовщицы были брошены в речные воды, после чего тела жертв были брошены на растерзание животным.Только в 19 веке над могилами мучениц построили Троицкий собор, но только призрачные души женщин часто появлялись в этом месте, чтобы предупредить сестер о грядущих бедах. После революции матушка Калерия увидела статную фигуру Ефросиньи с суровым лицом, после чего узнала о походе большевиков, решивших уничтожить святыню. Тогда часть людей сумела укрыться в соседних селах и спрятать часть церковных реликвий, а остальные особы подверглись жестоким пыткам и были затоплены вместе с баржей. Затем здесь устроили сельский клуб, после чего решили отдать помещения монастыря дому инвалидов. Сюда привозили самых безнадежных пациентов, пострадавших во время войны, но благодаря местному жителю Василию Петроградскому они смогли радоваться жизни и даже создали свой хор. В честь Дня Победы санитарки вывели их на прогулку, после чего решили отметить праздник и только вечером забрали людей назад. Только один больной оказался забытым и уже собрался умирать под холодным ветром, но внезапно заметил молодую монашку, подбодрившую его ласковыми словами и поправившую одеяло. После такой заботы человек заснул крепким сном, но виновница события была разбужена привидением и сразу вспомнила о своей оплошности.