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Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу

Мы уже сообщали, что известная певица Ольга Бузова сегодня, 10 марта дает концерт в Орле.

Об этом девушка не забыла напомнить у себя в микроблоге. Также Бузова написала, что после этого концерта она, наконец, сможет вылечить свою ногу.

Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу

"Орёл, мы уже на площадке. Сегодня даю концерт и начинаю с завтрашнего дня лечить ножку. Привезла вам своё шоу", - пишет в Инстаграме Ольга.

Напомним, ногу девушка повредила на одном из своих концертов. Знаменитость не стала брать больничный и продолжила свое длительное турне по городам Российской Федерации.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 21:56
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