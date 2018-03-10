Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу

"Орёл, мы уже на площадке. Сегодня даю концерт и начинаю с завтрашнего дня лечить ножку. Привезла вам своё шоу", - пишет в Инстаграме Ольга.

Об этом девушка не забыла напомнить у себя в микроблоге. Также Бузова написала, что после этого концерта она, наконец, сможет вылечить свою ногу.Напомним, ногу девушка повредила на одном из своих концертов. Знаменитость не стала брать больничный и продолжила свое длительное турне по городам Российской Федерации.