Бенедикт Камбербэтч будет читать работу физика Карло Ровелли для аудиокниги

Голос Бенедикта Камбербетча стал популярн после того как он озвучил дракона Смуга в «Хоббите» и документальный фильм «Неаполь 44», книгу «Превращение» Кафки, рассказы о Шерлоке Холмсе и многие другие литературные произведения.Когда-то Бенедикт читал достаточно сложный материал о флоре и фауне для документального фильма на BBC, актер запутался и не смог выговорить слово «пингвин». Но на этот раз Камбербэтчем будет участвовать в еще более сложном проекте, где придется прочесть научно-популярную книгу физика-теоретика из Италии. Однажды Бенедикт уже записывал «Семь этюдов по физике» Карло Ровелли, а в этот раз прочитает «Порядок времени» этого же автора. Интересно то, что издательство книги называется Penguin Books, в названии которого есть слово «пингвин», с которым актер однажды не справился.