Бенедикт Камбербэтч будет читать работу физика Карло Ровелли для аудиокниги
Поклонники Бенедикта Камбербэтчем ожидают премьеры очередной части марвеловской эпопеи «Мстители» с участием актера, а также фильм «Патрик Мелроуз», в котором Бенедикт сыграл весьма интересную роль. Но помимо разнообразных ролей Камбербэтч озвучивает аудиокниги, а все благодаря своему прекрасному тембру голоса и восхитительной дикции. На этот раз Бенедикт озвучит труд физика Карло Ровелли.
Голос Бенедикта Камбербетча стал популярн после того как он озвучил дракона Смуга в «Хоббите» и документальный фильм «Неаполь 44», книгу «Превращение» Кафки, рассказы о Шерлоке Холмсе и многие другие литературные произведения.
Когда-то Бенедикт читал достаточно сложный материал о флоре и фауне для документального фильма на BBC, актер запутался и не смог выговорить слово «пингвин». Но на этот раз Камбербэтчем будет участвовать в еще более сложном проекте, где придется прочесть научно-популярную книгу физика-теоретика из Италии. Однажды Бенедикт уже записывал «Семь этюдов по физике» Карло Ровелли, а в этот раз прочитает «Порядок времени» этого же автора. Интересно то, что издательство книги называется Penguin Books, в названии которого есть слово «пингвин», с которым актер однажды не справился.
Голос Бенедикта Камбербетча стал популярн после того как он озвучил дракона Смуга в «Хоббите» и документальный фильм «Неаполь 44», книгу «Превращение» Кафки, рассказы о Шерлоке Холмсе и многие другие литературные произведения.
Когда-то Бенедикт читал достаточно сложный материал о флоре и фауне для документального фильма на BBC, актер запутался и не смог выговорить слово «пингвин». Но на этот раз Камбербэтчем будет участвовать в еще более сложном проекте, где придется прочесть научно-популярную книгу физика-теоретика из Италии. Однажды Бенедикт уже записывал «Семь этюдов по физике» Карло Ровелли, а в этот раз прочитает «Порядок времени» этого же автора. Интересно то, что издательство книги называется Penguin Books, в названии которого есть слово «пингвин», с которым актер однажды не справился.