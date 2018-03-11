Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного счастья

Джанабаева считает, что всё очень просто, так как в этой жизни никто ничего нового пока не придумал. По мнению артистки, надо наполнять друг друга позитивной энергией, а не взаимными оскорблениями и упреками. Не лгать друг другу, потому что враньё убивает всё светлое между людьми. Также, по мнению певицы, нельзя быть эгоистом, при этом одновременно растворяться в своём партнере.Альбина поведала, чтобы получить тепло и взаимную любовь надо сначала культивировать это чувство в себе и с готовностью отдать всё светлое и доброе любимому человеку. Без постоянной готовности, все старания быть любящей женой станут эфемерными. Джанабаева не стала в Сети проводить мастер-класс касательно семейной жизни, однако заставила многих пользователей задуматься над сказанным.