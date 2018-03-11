АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного счастья

Альбина Джанабаева назвала главные факторы её семейного счастья. Исполнительница песен на протяжении четырёх лет живёт в счастливом браке с певцом Валерием Меладзе.

Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного счастья

Джанабаева считает, что всё очень просто, так как в этой жизни никто ничего нового пока не придумал. По мнению артистки, надо наполнять друг друга позитивной энергией, а не взаимными оскорблениями и упреками. Не лгать друг другу, потому что враньё убивает всё светлое между людьми. Также, по мнению певицы, нельзя быть эгоистом, при этом одновременно растворяться в своём партнере.

Альбина поведала, чтобы получить тепло и взаимную любовь надо сначала культивировать это чувство в себе и с готовностью отдать всё светлое и доброе любимому человеку. Без постоянной готовности, все старания быть любящей женой станут эфемерными. Джанабаева не стала в Сети проводить мастер-класс касательно семейной жизни, однако заставила многих пользователей задуматься над сказанным.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ
Появилась возможность комментировать посты
Дени Вильнев намерен снять две части фильма
24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга
Брэд Питт отказался от секса после разрыва с
Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного
Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга
Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри
57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом
Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую
Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска
В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг
Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в
Татьяна Навка опять похвасталась "знаменитыми"
С помощью Google Maps пользователи обнаружили
Температура Вселенной неравномерная по
Клиентов отечественных банков атаковал опасный
В Google планируют ускорить весь интернет
Алексей Панин продемонстрировал "жесткую порку"
«Лаборатория Касперского» рассказала про взлом
Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу
Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок
Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих
Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП
«Касперский» выявил уязвимости популярных
Филипп Киркоров признался, что боится сплетен и
Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой
Взрыв метеорита над Вашингтоном американцы
Дочь Алексея Панина объедается красной икрой
Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для
Просмотреть все новости