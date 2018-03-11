В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ

Митингующих насчитывалось около 3000 человек. Образующая из демонстрантов колонна находилась около Германского посольства. Основной целью являлось оповестить властей всех крупных стран ЕС о том, что русские Латвии вполне могут защитить образование на своем языке, сообщили митингующие, а также сами организаторы демонстрации. На плакатах граждан были лозунги: «Мы за родную речь», «За своих чад. За образование на русском», «Стоп дискриминации».Стоит сказать, что 22 февраля в Латвии была принята реформа о переходе национальных меньшинств на латышский язык. Данный перевод должен быть завершен к 2021 году. В Литве насчитывается 40 % русскоязычных жителей.