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В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ

В Риге прошел митинг против перевода русских школ в Латвии на латышский язык.

В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ


Митингующих насчитывалось около 3000 человек. Образующая из демонстрантов колонна находилась около Германского посольства. Основной целью являлось оповестить властей всех крупных стран ЕС о том, что русские Латвии вполне могут защитить образование на своем языке, сообщили митингующие, а также сами организаторы демонстрации. На плакатах граждан были лозунги: «Мы за родную речь», «За своих чад. За образование на русском», «Стоп дискриминации».

Стоит сказать, что 22 февраля в Латвии была принята реформа о переходе национальных меньшинств на латышский язык. Данный перевод должен быть завершен к 2021 году. В Литве насчитывается 40 % русскоязычных жителей.
Политика / В мире / Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 04:30
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