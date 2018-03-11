Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Анджелиной Джоли

Кроме воздержания от секса, как минимум в течение года, звезда «Трои» отказался от употребления алкогольных напитков, а также питается только здоровой едой. Близкие друзья голливудского актёра сообщили, что у Питта наконец-то появилось время исключительно только для себя.Период, когда артист ни с кем не встречается, у него выпал первый раз в жизни. Поэтому Брэд намерен провести этот промежуток времени с пользой, а именно правильное питание и избавление от алкогольной зависимости. В 2016 году Питт официально принял решение подвести черту касательно отношений с Анджелиной Джоли. Тогда артист это никак не прокомментировал.