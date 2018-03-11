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Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Анджелиной Джоли

Брэд Питт решил не заниматься сексом. Таким образом, актёр пытается залечить сердечные раны. Такую информацию раздобыли журналисты, которые следили за личной жизнью артиста после развода с Анджелиной Джоли.

Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Анджелиной Джоли

Кроме воздержания от секса, как минимум в течение года, звезда «Трои» отказался от употребления алкогольных напитков, а также питается только здоровой едой. Близкие друзья голливудского актёра сообщили, что у Питта наконец-то появилось время исключительно только для себя.

Период, когда артист ни с кем не встречается, у него выпал первый раз в жизни. Поэтому Брэд намерен провести этот промежуток времени с пользой, а именно правильное питание и избавление от алкогольной зависимости. В 2016 году Питт официально принял решение подвести черту касательно отношений с Анджелиной Джоли. Тогда артист это никак не прокомментировал.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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