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Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой находится в интересном положении

Пользователи Сети уверены, что Екатерина Стриженова ожидает прибавления в семье.

Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой находится в интересном положении


Александр и Екатерина Стриженовы, судя по всему, в ближайшее время станут дедушкой и бабушкой. А на такую мысль фанатов знаменитости навела изменившаяся фигура старшей дочери - Анастасии. Наследница знаменитой семьи с завидной регулярностью выставляет фотоснимки в просторных нарядах и скрывает от общественности округлившийся животик.

Под снимками пользователи Сети постоянно пишут о том, что все давно поняли и поздравляют семью с радостным событием и, конечно же, желают мамочке и будущему малышу крепкого здоровья. Телеведущая никаких официальных комментариев по поводу возможной беременности никому не дает.

Анастасия с мужем Петром Грищенко проживают в Великобритании уже много лет. И скорей всего именно там появится на свет их ребенок. Стриженова постоянно поддерживает мобильную связь с дочкой, а при каждом удобном случае покупает билет на самолет и отправляется к ней в гости.

Свадьба Петра и Анастасии прошла в 2013 году и держалась в строжайшем секрете. В этом году пара отметила деревянную свадьбу. А родители Анастасии живут вместе уже больше 20 лет и отпраздновали уже жемчужную свадьбу.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:09
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