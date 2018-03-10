Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой находится в интересном положении

Александр и Екатерина Стриженовы, судя по всему, в ближайшее время станут дедушкой и бабушкой. А на такую мысль фанатов знаменитости навела изменившаяся фигура старшей дочери - Анастасии. Наследница знаменитой семьи с завидной регулярностью выставляет фотоснимки в просторных нарядах и скрывает от общественности округлившийся животик.Под снимками пользователи Сети постоянно пишут о том, что все давно поняли и поздравляют семью с радостным событием и, конечно же, желают мамочке и будущему малышу крепкого здоровья. Телеведущая никаких официальных комментариев по поводу возможной беременности никому не дает.Анастасия с мужем Петром Грищенко проживают в Великобритании уже много лет. И скорей всего именно там появится на свет их ребенок. Стриженова постоянно поддерживает мобильную связь с дочкой, а при каждом удобном случае покупает билет на самолет и отправляется к ней в гости.Свадьба Петра и Анастасии прошла в 2013 году и держалась в строжайшем секрете. В этом году пара отметила деревянную свадьбу. А родители Анастасии живут вместе уже больше 20 лет и отпраздновали уже жемчужную свадьбу.