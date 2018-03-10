Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для серфинга

«Как вам такая стойка? Прошу не повторять этот трюк, очень вредно для позвоночника, так как доска в движении...», - тут же предупредила фанатов Виктория Боня.

«Виктория круто!!! Восхищаюсь!», «Класс!!! Виктория в отличной форме!», «Я бы на такое никогда не решилась, трусиха я!!!», «Ух-ты!!! Берёзка, да ещё и на воде. Вика, это круто», - написали восторженные интернет-пользователи.

Многие в очередной раз выразили восхищение внешней привлекательностью и стройностью знаменитости. Виктория Боня довольно тесно и активно общается с поклонниками. Недавно она опубликовала в Instagram фото, на котором делает стойку на голове.На снимке модель стоит на голове и руках. Однако главной особенностью фото стало именно то, что фотосессия прошла в море, а Вика находилась на доске для серфинга.К слову, подписчики тут же написали ей множество восхищенных комментариев.