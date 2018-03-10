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Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для серфинга

38-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня продемонстрировала фанатам свою великолепную физическую форму, которая позволяет ей выполнять даже сложные опасные трюки.

Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для серфинга

Многие в очередной раз выразили восхищение внешней привлекательностью и стройностью знаменитости. Виктория Боня довольно тесно и активно общается с поклонниками. Недавно она опубликовала в Instagram фото, на котором делает стойку на голове.

На снимке модель стоит на голове и руках. Однако главной особенностью фото стало именно то, что фотосессия прошла в море, а Вика находилась на доске для серфинга.

Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для серфинга

«Как вам такая стойка? Прошу не повторять этот трюк, очень вредно для позвоночника, так как доска в движении...», - тут же предупредила фанатов Виктория Боня.

К слову, подписчики тут же написали ей множество восхищенных комментариев.

«Виктория круто!!! Восхищаюсь!», «Класс!!! Виктория в отличной форме!», «Я бы на такое никогда не решилась, трусиха я!!!», «Ух-ты!!! Берёзка, да ещё и на воде. Вика, это круто», - написали восторженные интернет-пользователи.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:53
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