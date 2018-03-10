АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Клиентов отечественных банков атаковал опасный вирус для Android

Экспертами компании "Доктор Веб" в популярном каталоге Google Play обнаружена опасная троянская программа BankBot, маскирующаяся под приложение для осуществления работы одновременно с несколькими крупными отечественными банками.

Клиентов отечественных банков атаковал опасный вирус для Android

Приложение "ВСЕБАНКИ - Все банки в одном месте" в каталоге появилось 25 февраля, вследствие чего его скачало мало людей. Авторы для повышения привлекательности данной программы на странице опубликовали фальшивые отзывы пользователей. Вредоносная программа предлагала войти в систему интернет-банкинга, вводя пароль и логин. После этого в онлайн-банк вход не происходил, и введенные данные отправлялись в итоге злоумышленникам.

BankBot может перехватывать входящие SMS, обходя при этом двухфакторную аутентификацию, когда от банковского сервера в сообщении присылается временный код непосредственно для входа. В данном случае лучше использовать фирменные банковские приложения, мобильные антивирусы.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ
Появилась возможность комментировать посты
Дени Вильнев намерен снять две части фильма
24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга
Брэд Питт отказался от секса после разрыва с
Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного
Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга
Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри
57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом
Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую
Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска
В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг
Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в
Татьяна Навка опять похвасталась "знаменитыми"
С помощью Google Maps пользователи обнаружили
Температура Вселенной неравномерная по
Клиентов отечественных банков атаковал опасный
В Google планируют ускорить весь интернет
Алексей Панин продемонстрировал "жесткую порку"
«Лаборатория Касперского» рассказала про взлом
Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу
Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок
Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих
Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП
«Касперский» выявил уязвимости популярных
Филипп Киркоров признался, что боится сплетен и
Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой
Взрыв метеорита над Вашингтоном американцы
Дочь Алексея Панина объедается красной икрой
Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для
Просмотреть все новости