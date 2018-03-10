Клиентов отечественных банков атаковал опасный вирус для Android
Экспертами компании "Доктор Веб" в популярном каталоге Google Play обнаружена опасная троянская программа BankBot, маскирующаяся под приложение для осуществления работы одновременно с несколькими крупными отечественными банками.
Приложение "ВСЕБАНКИ - Все банки в одном месте" в каталоге появилось 25 февраля, вследствие чего его скачало мало людей. Авторы для повышения привлекательности данной программы на странице опубликовали фальшивые отзывы пользователей. Вредоносная программа предлагала войти в систему интернет-банкинга, вводя пароль и логин. После этого в онлайн-банк вход не происходил, и введенные данные отправлялись в итоге злоумышленникам.
BankBot может перехватывать входящие SMS, обходя при этом двухфакторную аутентификацию, когда от банковского сервера в сообщении присылается временный код непосредственно для входа. В данном случае лучше использовать фирменные банковские приложения, мобильные антивирусы.
Приложение "ВСЕБАНКИ - Все банки в одном месте" в каталоге появилось 25 февраля, вследствие чего его скачало мало людей. Авторы для повышения привлекательности данной программы на странице опубликовали фальшивые отзывы пользователей. Вредоносная программа предлагала войти в систему интернет-банкинга, вводя пароль и логин. После этого в онлайн-банк вход не происходил, и введенные данные отправлялись в итоге злоумышленникам.
BankBot может перехватывать входящие SMS, обходя при этом двухфакторную аутентификацию, когда от банковского сервера в сообщении присылается временный код непосредственно для входа. В данном случае лучше использовать фирменные банковские приложения, мобильные антивирусы.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30