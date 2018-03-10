Экс-участница «Дома-2» Ольга Сокол испытывает серьезные проблемы со зрением

Недавно Ольга Сокол рассказала в социальной сети, что ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Девушка сообщила, что у нее резко ухудшилось зрение. Ольга также добавила, что не обратилась к медикам вовремя, а поэтому не знала, насколько все может быть серьезно.Сокол направилась к офтальмологу, прошла медобследование и оказалось, что у девушки запущенное отслоение сетчатки. После этого Ольгу отправили в Краснодар на операцию. Хирургическое вмешательство прошло очень тяжело.После операции, буквально через два дня, девушка потеряла зрение на правом глазу. А на днях ей повторно откачали жидкость и поставили силикон на три месяца. На данный момент одним глазом Оля практически ничего не видит. Вот только на другом глазу экс-участнице телестройки также требуется операция.