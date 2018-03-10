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Экс-участница «Дома-2» Ольга Сокол испытывает серьезные проблемы со зрением

Бывшая участница скандального реалити-шоу рассказала, что ей предстоит восстанавливать здоровье. По ее словам, ей около трех месяцев придется ходить с силиконом в глазу. Девушка переживает, что совсем не сможет видеть.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Сокол испытывает серьезные проблемы со зрением

Недавно Ольга Сокол рассказала в социальной сети, что ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Девушка сообщила, что у нее резко ухудшилось зрение. Ольга также добавила, что не обратилась к медикам вовремя, а поэтому не знала, насколько все может быть серьезно.

Сокол направилась к офтальмологу, прошла медобследование и оказалось, что у девушки запущенное отслоение сетчатки. После этого Ольгу отправили в Краснодар на операцию. Хирургическое вмешательство прошло очень тяжело.

После операции, буквально через два дня, девушка потеряла зрение на правом глазу. А на днях ей повторно откачали жидкость и поставили силикон на три месяца. На данный момент одним глазом Оля практически ничего не видит. Вот только на другом глазу экс-участнице телестройки также требуется операция.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:36
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