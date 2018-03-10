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Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова намекнула на очередную беременность

Поклонники решили, что Мария Кожевникова беременна четвертый раз.

Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова намекнула на очередную беременность


Пользователи Сети решили, что своим недавно выложенным постом девушка намекнула всем о своей очередной беременности. Киноактриса на своей личной страничке в Интернете опубликовала трогательный пост, который посвятила своему младшему наследнику.

Она с восторгом сообщила, что у сына наконец-то появился второй зуб. А второе радостное для нее событие решила оставить в секрете, чем очень заинтриговала своих поклонников. Поэтому большинство из них решили, что речь идет о четвертой беременности знаменитости.

К такому выводу подписчики пришли еще в начале этого года, когда Кожевникова выложила семейный новогодний фотоснимок. На фото Мария предстала в компании супруга и сыновей. А из подписи к фотографии фанаты решили, что киноактриса находится в интересном положении. Кроме этого, муж первый раз дал свое согласие на фотосессию, до этого его лицо практически не удавалось рассмотреть, поскольку он не публичный человек.

Стоит напомнить, что знакомство с супругом произошло в 2011 году, а уже в 2013 они обвенчались. Следом за этим событием начали появляться наследники: в 2014 году на свет появился Иван, в 2015 родился Максим, а в 2017 Мария стала мамой в третий раз.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 20:12
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