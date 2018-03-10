Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова намекнула на очередную беременность

Пользователи Сети решили, что своим недавно выложенным постом девушка намекнула всем о своей очередной беременности. Киноактриса на своей личной страничке в Интернете опубликовала трогательный пост, который посвятила своему младшему наследнику.Она с восторгом сообщила, что у сына наконец-то появился второй зуб. А второе радостное для нее событие решила оставить в секрете, чем очень заинтриговала своих поклонников. Поэтому большинство из них решили, что речь идет о четвертой беременности знаменитости.К такому выводу подписчики пришли еще в начале этого года, когда Кожевникова выложила семейный новогодний фотоснимок. На фото Мария предстала в компании супруга и сыновей. А из подписи к фотографии фанаты решили, что киноактриса находится в интересном положении. Кроме этого, муж первый раз дал свое согласие на фотосессию, до этого его лицо практически не удавалось рассмотреть, поскольку он не публичный человек.Стоит напомнить, что знакомство с супругом произошло в 2011 году, а уже в 2013 они обвенчались. Следом за этим событием начали появляться наследники: в 2014 году на свет появился Иван, в 2015 родился Максим, а в 2017 Мария стала мамой в третий раз.