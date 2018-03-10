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Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую в убийстве грудного ребенка

Жительницу Волгоградской области, подозреваемую в убийстве своего грудного ребенка, задержали в городе Волжском.

Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую в убийстве грудного ребенка


Полиция задержала в городе Волжском женщину, которая подозревается в убийстве своего восьмимесячного ребенка.
Полицейскими города Волжский была обнаружена неместная 27-летняя женщина во дворе одной из многоэтажек.

По свидетельствам ее родственников из города Фролово, она ушла из дома, взяв своего младенца еще 1 марта. В ходе выяснения обстоятельств, полицейские установили, что 4 марта женщина, пребывая на арендуемой квартире во Фролово, умертвила своего сына.

По информации пресс-службы областного главка МВД, совершив убийство, женщина выбросила тело малолетнего сына в контейнер во дворе дома. Ведутся поиски тела.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:30
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