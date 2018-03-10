Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую в убийстве грудного ребенка
Жительницу Волгоградской области, подозреваемую в убийстве своего грудного ребенка, задержали в городе Волжском.
Полиция задержала в городе Волжском женщину, которая подозревается в убийстве своего восьмимесячного ребенка.
Полицейскими города Волжский была обнаружена неместная 27-летняя женщина во дворе одной из многоэтажек.
По свидетельствам ее родственников из города Фролово, она ушла из дома, взяв своего младенца еще 1 марта. В ходе выяснения обстоятельств, полицейские установили, что 4 марта женщина, пребывая на арендуемой квартире во Фролово, умертвила своего сына.
По информации пресс-службы областного главка МВД, совершив убийство, женщина выбросила тело малолетнего сына в контейнер во дворе дома. Ведутся поиски тела.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Полиция задержала в городе Волжском женщину, которая подозревается в убийстве своего восьмимесячного ребенка.
Полицейскими города Волжский была обнаружена неместная 27-летняя женщина во дворе одной из многоэтажек.
По свидетельствам ее родственников из города Фролово, она ушла из дома, взяв своего младенца еще 1 марта. В ходе выяснения обстоятельств, полицейские установили, что 4 марта женщина, пребывая на арендуемой квартире во Фролово, умертвила своего сына.
По информации пресс-службы областного главка МВД, совершив убийство, женщина выбросила тело малолетнего сына в контейнер во дворе дома. Ведутся поиски тела.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:30