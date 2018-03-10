Татьяна Навка опять похвасталась "знаменитыми" красными штанами Пескова
Татьяна Навка снова похвасталась в Instagram красными штанами Дмитрия Пескова. Интернет-пользователи и фолловеры популярной фигуристки по этому поводу начали шутить. Они отметили, что жена не перестаёт вдохновляться «эффектным реквизитом» своего супруга-политика, ставшим мемом в соцсети.
На обнародованном фото отец семейства везёт дочку Надежду в «ватрушке». Снимок сделан со спины. На Дмитрии Пескове надеты его любимые красные штаны. Многие фолловеры уверенны, что они более нравятся его жене, так как Татьяна старается делать и обнародовать аналогичные публикации при каждой возможности.
Подписчики высказали предположение, что супруг Навки имеет только одни домашние красные штаны, и поэтому жена и фотографирует Пескова только в них. Также были и те фолловеры, которые предложили «дружно скинуться» политику на новые штаны. Фото за сутки сумело собрать более 23 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев.
На обнародованном фото отец семейства везёт дочку Надежду в «ватрушке». Снимок сделан со спины. На Дмитрии Пескове надеты его любимые красные штаны. Многие фолловеры уверенны, что они более нравятся его жене, так как Татьяна старается делать и обнародовать аналогичные публикации при каждой возможности.
Подписчики высказали предположение, что супруг Навки имеет только одни домашние красные штаны, и поэтому жена и фотографирует Пескова только в них. Также были и те фолловеры, которые предложили «дружно скинуться» политику на новые штаны. Фото за сутки сумело собрать более 23 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев.