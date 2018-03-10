Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала Vogue без наличия косметики

Ирина Шейк поведала пользователям Сети на своей личной страничке в Интернете о своей новой фотосессии. Топ-модель приняла участие в съемке для мужского издания Vogue абсолютно без косметики и продемонстрировала всем читателям естественную красоту.Ирине Шейк захотелось порадовать преданных фанатов, поэтому она выложила на своей страничке в социальной Сети несколько снимков, которые предназначены для страниц немецкого издания для мужчин. Эта фотосессия, которая прошла на днях очень отличалась от многих предыдущих.Модель появилась перед объективами фотокамер без наличия косметики и без укладки профессионалов. Знаменитость под снимками написала, что в кадре только она и нет ничего лишнего. Поклонники пришли от увиденных фотографий в бурный восторг, и написали много положительных комментариев.Но появились и те, кому для полной картины не хватало макияжа на красотке, поскольку он делает Ирину более выразительной. Но это не помешало Шейк получить множество комплиментов в свой адрес и признаний в любви. За пару суток снимки сумели насобирать больше 300 тысяч лайков.