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Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала Vogue без наличия косметики

Ирина Шейк продемонстрировала свою естественную красоту на страницах мужского журнала Vogue.

Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала Vogue без наличия косметики


Ирина Шейк поведала пользователям Сети на своей личной страничке в Интернете о своей новой фотосессии. Топ-модель приняла участие в съемке для мужского издания Vogue абсолютно без косметики и продемонстрировала всем читателям естественную красоту.

Ирине Шейк захотелось порадовать преданных фанатов, поэтому она выложила на своей страничке в социальной Сети несколько снимков, которые предназначены для страниц немецкого издания для мужчин. Эта фотосессия, которая прошла на днях очень отличалась от многих предыдущих.

Модель появилась перед объективами фотокамер без наличия косметики и без укладки профессионалов. Знаменитость под снимками написала, что в кадре только она и нет ничего лишнего. Поклонники пришли от увиденных фотографий в бурный восторг, и написали много положительных комментариев.

Но появились и те, кому для полной картины не хватало макияжа на красотке, поскольку он делает Ирину более выразительной. Но это не помешало Шейк получить множество комплиментов в свой адрес и признаний в любви. За пару суток снимки сумели насобирать больше 300 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 19:43
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