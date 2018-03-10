Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска

По сообщению издания Page Six, 31-летняя актриса долго не страдала из-за разрыва с Маском и начала встречаться в актером Шоном Пенном. Пара была замечена в одном из ресторанов в Лос-Анджелеса на романтическом свидании. Также, по сообщению очевидцев актриса выглядела вполне счастливой.Напомним, что за свою жизнь Эмбер встречалась со многими известными людьми. Началось все с 2007 года, когда актриса начала отношения с актером Криспином Гловером, в 2015 девушка вышла замуж за Джонни Деппа, но спустя два года они развелись, и Эмбер Херд сразу начала отношения с Илоном Маском. Все еще ходят слухи, что пара продолжает встречаться, но на вечеринке премии «Оскар» Илон Маск даже не взглянул на актрису, и она покинула вечер в одиночестве.