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Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска

Актриса Эмбер Херд известна своими отношениями с популярными мужчинами. Недавно девушка начала отношения с миллиардером и изобретателем Илоном Маском, но стало известно, что пара прекратила свои отношения.

По сообщению издания Page Six, 31-летняя актриса долго не страдала из-за разрыва с Маском и начала встречаться в актером Шоном Пенном. Пара была замечена в одном из ресторанов в Лос-Анджелеса на романтическом свидании. Также, по сообщению очевидцев актриса выглядела вполне счастливой.
Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска

Напомним, что за свою жизнь Эмбер встречалась со многими известными людьми. Началось все с 2007 года, когда актриса начала отношения с актером Криспином Гловером, в 2015 девушка вышла замуж за Джонни Деппа, но спустя два года они развелись, и Эмбер Херд сразу начала отношения с Илоном Маском. Все еще ходят слухи, что пара продолжает встречаться, но на вечеринке премии «Оскар» Илон Маск даже не взглянул на актрису, и она покинула вечер в одиночестве.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Вчера, 23:20
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