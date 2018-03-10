В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг iPhone

Стоит отметит, что в мире довольно много таких вещей, которые с первого раза непросто понять. Многие комментаторы в интернете посчитали такой танец муравьёв невероятным явлением, заявив при этом про своё удивление. Муравьи до начала мелодии по земле двигаются хаотично. Но после проигрывания рингтона выстраиваются сразу в единый поток. На видео видно, что насекомые двигаются в одном направлении по кругу. Это напоминает танец, но в действительности не является им.В том случае если приподнять смартфон в ходе проведения подобного опыта, муравьи снова вернуться к хаотичному движению. В свою очередь это подтверждает факт воздействия на данный тип насекомых не мелодии, а непосредственно вибрации.