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Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок телепередачи о юбилее Шуфутинского

Тринадцатого апреля этого года Михаилу Шуфутинскому исполнится семьдесят лет. Любовь Успенская приняла решение заранее уведомить общественность касательно масштаба будущего юбилея, продемонстрировав фрагмент со съёмок телепередачи о певце.

Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок телепередачи о юбилее Шуфутинского

Успенская обнародовала в своём микроблоге Instagram короткое видео, в котором певица пела вместе с «королём шансона». Артистка сообщила, что посмотреть программу о юбилее Михаила Шуфутинского можно будет на Первом канале двадцать четвёртого марта. Пользователи порадовались данной новости.

Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок телепередачи о юбилее Шуфутинского

Стоит отметить, что Успенская также заранее поздравила Михаила Шуфутинского. Артист продемонстрировал в своём Instagram-аккаунте торт, который ему презентовала исполнительница песен на съёмках телешоу «Сегодня вечером». Оригинальный дизайн кондитерского изделья понравился поклонникам. Фанаты сказали, что подарок получился крайне достойным.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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