Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок телепередачи о юбилее Шуфутинского

Успенская обнародовала в своём микроблоге Instagram короткое видео, в котором певица пела вместе с «королём шансона». Артистка сообщила, что посмотреть программу о юбилее Михаила Шуфутинского можно будет на Первом канале двадцать четвёртого марта. Пользователи порадовались данной новости.Стоит отметить, что Успенская также заранее поздравила Михаила Шуфутинского. Артист продемонстрировал в своём Instagram-аккаунте торт, который ему презентовала исполнительница песен на съёмках телешоу «Сегодня вечером». Оригинальный дизайн кондитерского изделья понравился поклонникам. Фанаты сказали, что подарок получился крайне достойным.