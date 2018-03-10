Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок телепередачи о юбилее Шуфутинского
Тринадцатого апреля этого года Михаилу Шуфутинскому исполнится семьдесят лет. Любовь Успенская приняла решение заранее уведомить общественность касательно масштаба будущего юбилея, продемонстрировав фрагмент со съёмок телепередачи о певце.
Успенская обнародовала в своём микроблоге Instagram короткое видео, в котором певица пела вместе с «королём шансона». Артистка сообщила, что посмотреть программу о юбилее Михаила Шуфутинского можно будет на Первом канале двадцать четвёртого марта. Пользователи порадовались данной новости.
Стоит отметить, что Успенская также заранее поздравила Михаила Шуфутинского. Артист продемонстрировал в своём Instagram-аккаунте торт, который ему презентовала исполнительница песен на съёмках телешоу «Сегодня вечером». Оригинальный дизайн кондитерского изделья понравился поклонникам. Фанаты сказали, что подарок получился крайне достойным.
Успенская обнародовала в своём микроблоге Instagram короткое видео, в котором певица пела вместе с «королём шансона». Артистка сообщила, что посмотреть программу о юбилее Михаила Шуфутинского можно будет на Первом канале двадцать четвёртого марта. Пользователи порадовались данной новости.
Стоит отметить, что Успенская также заранее поздравила Михаила Шуфутинского. Артист продемонстрировал в своём Instagram-аккаунте торт, который ему презентовала исполнительница песен на съёмках телешоу «Сегодня вечером». Оригинальный дизайн кондитерского изделья понравился поклонникам. Фанаты сказали, что подарок получился крайне достойным.