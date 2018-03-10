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Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в 2017 году микрокредитами

Более 8 миллионов заёмщиков обратились в микрофинансовые организации России по итогам 2017 года. Это на 62,4% больше, чем в 2016 году.

Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в 2017 году микрокредитами


Такой спрос можно назвать ажиотажным, говорит заместитель начальника управления надзора за рынком микрофинансирования Главного управления Банка России по ЦФО Эдуард Сафарян. Связан он с малым и средним бинесом и с потребительскими запросами населения. Если взглянуть на средний размер займа, то по физическим лицам он составлял 9,5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – 604 тыс. рублей, юридическим лицам – 750 тыс. рублей
Чаще люди кредитуются для покупки телефона, бытовой техники и других предметов не первой необходимости.
Микрокредиторы не могут конкурировать с банками, они лишь дополняют нишу кредитных организаций. При отсутствии у довольно большой части населения доступа к банковским кредитам, микрофинансовые организации выступают в роли палочки-выручалочки. В случае необходимости срочно решить временные финансовые трудности, будет более цивилизовано обратиться за микрозаймом, чем даже к знакомым или, тем более, к «черным кредиторам».
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 23:00
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