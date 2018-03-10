«Лаборатория Касперского» рассказала про взлом популярных смарт-камер

Сейчас смарт-камеры являются очень популярными, применяются как видео-няни, для наблюдения за домами и офисами. Основной принцип работы заключается в передаче информации не к напрямую подключенным планшетам, смартфонам и ПК, а через “облачный сервис”. Специалисты обнаружили свыше 2000 смарт-камер, которые работают через “облако”. Они назвали главные проблемы, которые связаны с хакерскими атаками: загрузка вредоносных кодов, кража личных данных, подмена изображения, вывод камеры из строя.Hanwha Techwin принадлежит Samsung, долгое время является лидером на рынке. Разработчиками компании были сделаны качественные обновленные версии дополнительного ПО для решения возникших проблем.