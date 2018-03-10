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Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился в развитии

Участник телепроекта «Дом-2» Алексей Кудряшов, по мнению телезрителей, перестал умственно развиваться.

После многочисленных эфиров с участием Кудряшова зрители стали замечать довольно странное поведение парня, которое выставляет его не в самом лучшем свете. Молодой человек ведет себя по-детски, глупо, а порой, даже неадекватно.

Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился в развитии

В связи с этим некоторые поклонники реалити-шоу предположили, что Алексей остановился в умственном развитии. По их мнению, у парня даже наблюдаются признаки легкого дебилизма: а именно приоткрытый рот, прерывающаяся речь.

Зрители считают, что этого «мальчика» следует отправить домой, чтобы родители вплотную занялись его здоровьем или образованием. Ведь в последнее время Кудряшов по умственному развитию похож на 14-летнего подростка.

Один из телезрителей решил, что решением проблемы является армия, которая поможет «вставить» мозги парня на место. Однако многие из поклонников уверены, что Алексея не возьмут в армию.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:59
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