Алексей Панин продемонстрировал "жесткую порку" дочери

На видеоролике Анна Панина с телефоном сидит на кровати. Неожиданно в комнату забегает её скандально популярный отец и кричит, что сейчас будет её пороть, при этом больше она не получит икры. Алексей не найдя ремень, хватает тапочек и начинает бегать за дочерью по квартире. Анна довольна новой забавой, при этом смеясь, резво убегает от "преследования" отца. На самом деле видео оказалось постановочным.Под постом Панин написал, что не успел он с дочерью позавтракать, как наглые представители СМИ влезли в их жизнь и всё переврали в своих «статейках». Поклонники восхитились оптимизмом актёра, который в разных ситуациях находит повод посмеяться. Некоторые фанаты заметили, что в квартире актера сделан новый ремонт, а также схожесть Анны и Алексея.