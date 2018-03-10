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В Google планируют ускорить весь интернет

Корпорация Google решила направить все свои силы на увеличение скорости всего интернета.

В Google планируют ускорить весь интернет

В позапрошлом году разработали программу AMP, обладающую способностью увеличения скорости загрузки сайтов на применяемых мобильных устройствах при загрузке страниц. Загрузка с этой программой осуществляется за доли секунд. Эксперты компании за счёт данной способности собираются ускорить весь интернет. AMP при этом имеет недостаток. Данную разработку поддерживать могут именно Baidu, Google, Twitter, Bing. Специалисты собираются усовершенствовать AMP, вследствие чего все страницы, соответствующие всем параметрам, обрабатываться будут как AMP-страницы. Пока отсутствует информация, когда именно потенциальные пользователи смогут познакомиться с новой разработкой.

После завершения создания обновлений, все должны проверить существующие международные организации. Это может затянуться в итоге на несколько лет.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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