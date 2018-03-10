«Касперский» выявил уязвимости популярных смарт-камер
В популярных смарт-камерах от производителя Hanwha Techwin, специалистами из «Касперского» выявлен целый ряд уязвимостей. Как рассказали эксперты, устройства легко взламываются злоумышленниками, с последующим получением к ним легкого доступа.
Владимиром Дащенко, главой группы специалистов по исследованиям распространенных уязвимостей Kaspersky Lab ICS CERT, сообщается, что чаще всего данные камеры находят применение, как портативные или стационарные видеоняни, а так же в качестве устройств наблюдения на территории домов и офисов. К другим устройствам они подключаются через обычное беспроводное соединение, посредством облачных сервисов. Причем, достаточно совершить взлом того или иного пользователя, чтобы получить удаленный к ним доступ.
Завладев доступом к данным облачного хранилища, злоумышленник получает информацию с записывающего устройства и может полноценно управлять доступными камерами. У хакеров появляется возможность загрузки вредоносного кода, и распоряжаться личной информацией владельцев популярных гаджетов. В Сети уже зарегистрированы примерно 2 тысячи подобных смарт-камер. Все имеющиеся сведения по обнаруженным уязвимостям были переданы в распоряжение производителя устройств.
Владимиром Дащенко, главой группы специалистов по исследованиям распространенных уязвимостей Kaspersky Lab ICS CERT, сообщается, что чаще всего данные камеры находят применение, как портативные или стационарные видеоняни, а так же в качестве устройств наблюдения на территории домов и офисов. К другим устройствам они подключаются через обычное беспроводное соединение, посредством облачных сервисов. Причем, достаточно совершить взлом того или иного пользователя, чтобы получить удаленный к ним доступ.
Завладев доступом к данным облачного хранилища, злоумышленник получает информацию с записывающего устройства и может полноценно управлять доступными камерами. У хакеров появляется возможность загрузки вредоносного кода, и распоряжаться личной информацией владельцев популярных гаджетов. В Сети уже зарегистрированы примерно 2 тысячи подобных смарт-камер. Все имеющиеся сведения по обнаруженным уязвимостям были переданы в распоряжение производителя устройств.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:20