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Дочь Алексея Панина объедается красной икрой

Алексей Панин часто обнародует в интернет видео и публикации, на которых запечатлено как он заботится о своей дочери. На новом фото в Instagram девочка с большой ложкой сидит перед пластиковыми банками, в которых находится красная икра. Фолловеры актёра посчитали это «показухой», так как раньше Анна Панина ходила со своим отцом в магазин за пивом.

Дочь Алексея Панина объедается красной икрой

Комментаторы с долей сарказма стали интересоваться, почему на столе отсутствует чёрная икра, королевский краб и фуа-гра. Пользователи сказали, что одной демонстрацией недешёвого завтрака не оправдать предыдущие «проколы» артиста.

Дочь Алексея Панина объедается красной икрой

Подписчики попросили Алексея прекратить пиар за счёт своей дочери. Фолловеры заявили, что вместо Instagram артист мог бы заняться карьерой, при этом начать сниматься в новых фильмах. По их мнению, это дало бы Панину возможность восстановить свою репутацию. Однако публикация артиста всё же смогла собрать в течение восьми часов более 2 тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:59
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