Дочь Алексея Панина объедается красной икрой

Комментаторы с долей сарказма стали интересоваться, почему на столе отсутствует чёрная икра, королевский краб и фуа-гра. Пользователи сказали, что одной демонстрацией недешёвого завтрака не оправдать предыдущие «проколы» артиста.Подписчики попросили Алексея прекратить пиар за счёт своей дочери. Фолловеры заявили, что вместо Instagram артист мог бы заняться карьерой, при этом начать сниматься в новых фильмах. По их мнению, это дало бы Панину возможность восстановить свою репутацию. Однако публикация артиста всё же смогла собрать в течение восьми часов более 2 тысяч отметок «Мне нравится».