Филипп Киркоров признался, что боится сплетен и скандалов

Киркоров завоевал известность и является одним из самых востребованных исполнителей песен современной эстрады. Но, невзирая на имеющийся стаж творческой деятельности, певец не может привыкнуть к периодически появляющимся сплетням в СМИ. Киркорова сказал, что опасается провокационных ситуаций и дорожит своей репутацией. Но хейтеры постоянно комментируют действия артиста и стараются втянуть его в очередной скандал. Филипп рассказал, как справляется с данными страхами.Киркоров признался, что боится прочитать о себе что-нибудь плохое, после чего будет думать, как оправдаться перед поклонниками на концерте. Но, когда исполнитель песен выходит к фанатам, то осознаёт, что они не верят никаким сплетням и слухам.