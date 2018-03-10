Неттоп CTL Chromebox CBx1 обойдётся в $200

Данный неттоп полагается на современную аппаратную платформу типа Intel Kaby Lake. Используется 14-нанометровый процессор версии Celeron 3865U на два вычислительных ядра без поддержки многопоточности, с тактовой частотой на 1,8 ГГц. Чип оснащается графическим контроллером Intel HD Graphics 610 (частота 300–900 МГц). ОП составляет 4 Гб, флеш-модуль - 32 Гб. Есть возможность установки microSD-карты. Неттоп имеет Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, сетевой контроллер типа Gigabit Ethernet. Устройство оснащается 2-мя портами USB 2.0, 3-мя разъёмами USB 3.0, коннектором HDMI, портом USB Type-C. Имеется аудиогнездо на 3,5-мм, разъём для сетевого кабеля.CTL Chromebox CBx1 ориентировочно расценивается в 200 долларов. В комплекте с дисплеем на 22 дюйма цена составит $330.