АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Неттоп CTL Chromebox CBx1 обойдётся в $200

В апреле компания CTL начнёт реализацию настольного компьютера маленького форм-фактора типа Chromebox CBx1, который функционирует под управлением ОС Chrome OS.

Неттоп CTL Chromebox CBx1 обойдётся в $200

Данный неттоп полагается на современную аппаратную платформу типа Intel Kaby Lake. Используется 14-нанометровый процессор версии Celeron 3865U на два вычислительных ядра без поддержки многопоточности, с тактовой частотой на 1,8 ГГц. Чип оснащается графическим контроллером Intel HD Graphics 610 (частота 300–900 МГц). ОП составляет 4 Гб, флеш-модуль - 32 Гб. Есть возможность установки microSD-карты. Неттоп имеет Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, сетевой контроллер типа Gigabit Ethernet. Устройство оснащается 2-мя портами USB 2.0, 3-мя разъёмами USB 3.0, коннектором HDMI, портом USB Type-C. Имеется аудиогнездо на 3,5-мм, разъём для сетевого кабеля.

CTL Chromebox CBx1 ориентировочно расценивается в 200 долларов. В комплекте с дисплеем на 22 дюйма цена составит $330.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ
Появилась возможность комментировать посты
Дени Вильнев намерен снять две части фильма
24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга
Брэд Питт отказался от секса после разрыва с
Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного
Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга
Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри
57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом
Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую
Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска
В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг
Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в
Татьяна Навка опять похвасталась "знаменитыми"
С помощью Google Maps пользователи обнаружили
Температура Вселенной неравномерная по
Клиентов отечественных банков атаковал опасный
В Google планируют ускорить весь интернет
Алексей Панин продемонстрировал "жесткую порку"
«Лаборатория Касперского» рассказала про взлом
Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу
Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок
Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих
Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП
«Касперский» выявил уязвимости популярных
Филипп Киркоров признался, что боится сплетен и
Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой
Взрыв метеорита над Вашингтоном американцы
Дочь Алексея Панина объедается красной икрой
Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для
Просмотреть все новости