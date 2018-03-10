АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Индии заблудившийся дикий леопард набросился на мужчину

В индийском городе Индаур произошел инцидент с нападением леопарда на людей. Дикое животное забрело в жилые кварталы, по всей видимости, в поисках пищи, и, испугавшись шума, стало атаковать местных жителей.

Когда хищника обнаружили, сразу же были вызваны полицейские и специалисты по ловле животных. Несколько раз леопарда пытались поймать в сетку, предварительно загнав его в недостроенное здание. Однако попытка не увенчалась успехом, леопарду удалось не только вырваться, но и ранить одного мужчину.

В Индии заблудившийся дикий леопард набросился на мужчину


Тогда сотрудники зоослужбы решили воспользоваться транквилизаторами. В течение нескольких часов специалисты искали леопарда, а когда нашли, усыпили его. По словам местных СМИ, жизни животного ничего не угрожает, через некоторое время его отпустят на волю.

Стоит отметить, что в Индии нападение диких хищников на людей не редкость. Рекордсменами по нападению на людей в Индии являются леопард из Рудрапраяга и Чампаватская тигрица. На счету пятнистой кошки было 125 людских жертв, а полосатая хищница убила более 436 человек. Смертоносных «животных-людоедов» застрелил знаменитый охотник Эдуард Джеймс Корбетт.
В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Вчера, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ
Появилась возможность комментировать посты
Дени Вильнев намерен снять две части фильма
24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга
Брэд Питт отказался от секса после разрыва с
Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного
Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга
Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри
57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом
Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую
Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска
В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг
Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в
Татьяна Навка опять похвасталась "знаменитыми"
С помощью Google Maps пользователи обнаружили
Температура Вселенной неравномерная по
Клиентов отечественных банков атаковал опасный
В Google планируют ускорить весь интернет
Алексей Панин продемонстрировал "жесткую порку"
«Лаборатория Касперского» рассказала про взлом
Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу
Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок
Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих
Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП
«Касперский» выявил уязвимости популярных
Филипп Киркоров признался, что боится сплетен и
Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой
Взрыв метеорита над Вашингтоном американцы
Дочь Алексея Панина объедается красной икрой
Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для
Просмотреть все новости