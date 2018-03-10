В Индии заблудившийся дикий леопард набросился на мужчину

Когда хищника обнаружили, сразу же были вызваны полицейские и специалисты по ловле животных. Несколько раз леопарда пытались поймать в сетку, предварительно загнав его в недостроенное здание. Однако попытка не увенчалась успехом, леопарду удалось не только вырваться, но и ранить одного мужчину.Тогда сотрудники зоослужбы решили воспользоваться транквилизаторами. В течение нескольких часов специалисты искали леопарда, а когда нашли, усыпили его. По словам местных СМИ, жизни животного ничего не угрожает, через некоторое время его отпустят на волю.Стоит отметить, что в Индии нападение диких хищников на людей не редкость. Рекордсменами по нападению на людей в Индии являются леопард из Рудрапраяга и Чампаватская тигрица. На счету пятнистой кошки было 125 людских жертв, а полосатая хищница убила более 436 человек. Смертоносных «животных-людоедов» застрелил знаменитый охотник Эдуард Джеймс Корбетт.