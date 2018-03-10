В Японии потребовали отставки премьер-министра Синдзо Абэ

В основном требования исходили от Коммунистической партии. Основной причиной стал скандал, в котором замешан премьер-министр. По словам партии, министерство финансов и главные налоговые службы обвиняются в фальсификации документов. Таким образом, земля фирмы Moritomo Gakuen была отдана по цене ниже рыночной. Соратники самого Абэ были причастны к этим афёрам. После совершенных деяний общество считает, что к данному скандалу также имеет отношение и Синдзо Абэ.Сам премьер-министр официально заявил, что не собирается покидать свое кресло.