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В Японии потребовали отставки премьер-министра Синдзо Абэ

Японские оппозиционеры выдвинули требование об отставке премьер-министра Синдзо Абэ из за коррупции.

В Японии потребовали отставки премьер-министра Синдзо Абэ


В основном требования исходили от Коммунистической партии. Основной причиной стал скандал, в котором замешан премьер-министр. По словам партии, министерство финансов и главные налоговые службы обвиняются в фальсификации документов. Таким образом, земля фирмы Moritomo Gakuen была отдана по цене ниже рыночной. Соратники самого Абэ были причастны к этим афёрам. После совершенных деяний общество считает, что к данному скандалу также имеет отношение и Синдзо Абэ.

Сам премьер-министр официально заявил, что не собирается покидать свое кресло.
Политика / В мире / Общество
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 20:30
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