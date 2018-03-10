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Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл Воробьев, пока ее супруг находится на Острове любви

Пока супруг Таты отсутствует, за ней начал ухаживать Кирилл Воробьев.

Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл Воробьев, пока ее супруг находится на Острове любви


В данное время Валерий Блюменкранц находится на Острове любви, а за его законной супругой Татой начал ухаживать Кирилл Воробьев. Но всем давно известно о вспыльчивом характере Валеры, поэтому большинство телезрителей очень обеспокоены за Кирилла и Тату.

Валерия Блюменкранца отправили накануне Международного женского дня на Сейшелы, и для многих это стало огромной неожиданностью. В конечном счете, 8 марта Тата отметила в обществе другого представителя сильной половины. Молодая мама легко переносит разлуку с любимым. Об этом говорят даже публикации в Интернете.

Кирилл написал, что последнее время часто общается с прекрасной Татой и это ему доставляет большое удовольствие и приносит много положительных эмоций. Также он сообщил, что в ней собраны самые хорошие качества, ведь она хорошая мамочка, замечательная жена, прекрасная девушка и просто приятный собеседник.

Но пользователи Сети считают, что подобные высказывания явно не придутся по душе Валере, а это значит, что после этих откровений здоровье друзей может быть под угрозой. А по приезду, Блюменкранц с удовольствием покажет им дружбу и даже может дать в глаз за подобное поведение.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:11
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