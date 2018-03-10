Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл Воробьев, пока ее супруг находится на Острове любви

В данное время Валерий Блюменкранц находится на Острове любви, а за его законной супругой Татой начал ухаживать Кирилл Воробьев. Но всем давно известно о вспыльчивом характере Валеры, поэтому большинство телезрителей очень обеспокоены за Кирилла и Тату.Валерия Блюменкранца отправили накануне Международного женского дня на Сейшелы, и для многих это стало огромной неожиданностью. В конечном счете, 8 марта Тата отметила в обществе другого представителя сильной половины. Молодая мама легко переносит разлуку с любимым. Об этом говорят даже публикации в Интернете.Кирилл написал, что последнее время часто общается с прекрасной Татой и это ему доставляет большое удовольствие и приносит много положительных эмоций. Также он сообщил, что в ней собраны самые хорошие качества, ведь она хорошая мамочка, замечательная жена, прекрасная девушка и просто приятный собеседник.Но пользователи Сети считают, что подобные высказывания явно не придутся по душе Валере, а это значит, что после этих откровений здоровье друзей может быть под угрозой. А по приезду, Блюменкранц с удовольствием покажет им дружбу и даже может дать в глаз за подобное поведение.