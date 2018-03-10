Зрители возмущены поведением мужчин на «Дом-2», которых нужно завоевывать
Пользователи возмущаются поведением мужской части реалити-шоу «Дом-2» которые раньше хоть вид делали, что работали, а теперь просто сидят и пропагандируют тунеядство и разврат.
Зрители сетуют на то, что в стране и так деградировали понятия о мужчинах, а в «Дом-2» еще и рекламируют, что мужиков нужно завоевывать.
В качестве примера приводится Андрей Черкасов, который «присосался к этому шоу насмерть» и без него он теперь никто.
Особе отвращение у пользователей вызывают Александр Гобозов, Илья Яббаров и другие, которые наплодив детей, начинают в сотый раз петь серенады молоденьким девочкам.
Все чаще телезрители склоняются к мнению, что телестройку нужно закрыть, а участникам стоит идти растить собственных детей и искать нормальную работу.
Зрители сетуют на то, что в стране и так деградировали понятия о мужчинах, а в «Дом-2» еще и рекламируют, что мужиков нужно завоевывать.
В качестве примера приводится Андрей Черкасов, который «присосался к этому шоу насмерть» и без него он теперь никто.
Особе отвращение у пользователей вызывают Александр Гобозов, Илья Яббаров и другие, которые наплодив детей, начинают в сотый раз петь серенады молоденьким девочкам.
Все чаще телезрители склоняются к мнению, что телестройку нужно закрыть, а участникам стоит идти растить собственных детей и искать нормальную работу.