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Зрители возмущены поведением мужчин на «Дом-2», которых нужно завоевывать

Пользователи возмущаются поведением мужской части реалити-шоу «Дом-2» которые раньше хоть вид делали, что работали, а теперь просто сидят и пропагандируют тунеядство и разврат.

Зрители сетуют на то, что в стране и так деградировали понятия о мужчинах, а в «Дом-2» еще и рекламируют, что мужиков нужно завоевывать.

Зрители возмущены поведением мужчин на «Дом-2», которых нужно завоевывать

В качестве примера приводится Андрей Черкасов, который «присосался к этому шоу насмерть» и без него он теперь никто.

Особе отвращение у пользователей вызывают Александр Гобозов, Илья Яббаров и другие, которые наплодив детей, начинают в сотый раз петь серенады молоденьким девочкам.

Все чаще телезрители склоняются к мнению, что телестройку нужно закрыть, а участникам стоит идти растить собственных детей и искать нормальную работу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:10
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