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В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро

Проживающий в Берлине счастливчик выиграл в лотерею 42 миллиона евро.

В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро


Недавно в Берлине для одного из жителей настал один из лучших дней в жизни. Счастливчик выиграл 42 миллиона евро в лотерею Eurojacpot. Удача повернулась к нему лицом после правильно угаданных чисел и таким образом, ему удалось срубить самую крупную сумму для данного рода лотереи. На данный момент победитель еще не забрал свой приз, организаторы лотереи говорят, что есть вероятность командной победы. Люди создают общества, затем покупают билеты большим количеством и проставляют цифры сообща.

Таким образом, вероятность держания победы увеличивается, и выигранная сумма делится на всех. Рекордная сумма выигрыша составляла 90 миллионов евро, ее получил житель Германии, событие произошло в 2016 году.

Также удалось сорвать крупный куш жителю ФРГ в 2006 году, сумма составляла почти 38 миллионов евро.
В мире / Общество
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 20:20
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