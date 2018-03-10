Поклонники Ольги Бузовой разозлились из-за видеоролика, на котором теледива воет от боли

Накануне на просторах Сети появился видеоролик, на которой медики с помощью большого шприца делают Бузовой уколы в колено. В свою очередь Ольга, по словам поклонников, вела себя не как взрослая состоятельная артистка, а как маленький ребенок.Сам специалист, заверял её в безболезненности проводимой процедуры, но Ольга Бузова продолжала скулить, рассматривая своё колено. Многие фанаты певицы выразили уверенность, что адские муки знаменитости являются лишь одним из способов привлечения внимания, в котором Ольга постоянно нуждается.В комментариях пользователи Сети заявили, что уже проходили через такие процедуры, отметив, что никакой адской боли она собой не представляет. Многие также подчеркнули, что во время криков у Ольги Бузовой на лице были отчетливо заметны следы многочисленных уколов красоты.