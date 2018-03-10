АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Поклонники Ольги Бузовой разозлились из-за видеоролика, на котором теледива воет от боли

Фанаты Ольги Бузовой негодуют из-за реакции певицы на медицинское лечение, которые специалисты проводили из-за полученной травмы ее колена. Поклонников девушки взбесили сильные вопли артистки, не сумевшей справиться с напряжением.

Поклонники Ольги Бузовой разозлились из-за видеоролика, на котором теледива воет от боли

Накануне на просторах Сети появился видеоролик, на которой медики с помощью большого шприца делают Бузовой уколы в колено. В свою очередь Ольга, по словам поклонников, вела себя не как взрослая состоятельная артистка, а как маленький ребенок.

Сам специалист, заверял её в безболезненности проводимой процедуры, но Ольга Бузова продолжала скулить, рассматривая своё колено. Многие фанаты певицы выразили уверенность, что адские муки знаменитости являются лишь одним из способов привлечения внимания, в котором Ольга постоянно нуждается.

В комментариях пользователи Сети заявили, что уже проходили через такие процедуры, отметив, что никакой адской боли она собой не представляет. Многие также подчеркнули, что во время криков у Ольги Бузовой на лице были отчетливо заметны следы многочисленных уколов красоты.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:57
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Просмотреть все новости