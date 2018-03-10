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Майя Донцова мечтает о сыне и дочке

Участница «Дом-2» Майя Донцова в последнее время все чаще заговаривает о собственном материнстве и готова стать матерью дочки Евы и сына Марка.

Сама Майя считает, что из нее получится «очень клеевая мама». Примечательно, что раньше Донцова заявляла своей родительнице, что та может и не ждать внуков, так как собирается родить трех сыновей, теперь же она готова только к двум детям.

Майя Донцова мечтает о сыне и дочке

Напомним, что недавно появилась информация, что врачи порекомендовали Майе Донцовой родить в самое ближайшее время, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

Майя мечтает, что ее дети будут много путешествовать, а сама она будет поддерживать в семье атмосферу всеобщей любви и счастья.

Однако ее возлюбленный Алексей Купин не в восторге от перспективы стать папой и недавно пара поссорилась на почве споров и разделении бюджета.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:56
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