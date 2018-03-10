Майя Донцова мечтает о сыне и дочке

Сама Майя считает, что из нее получится «очень клеевая мама». Примечательно, что раньше Донцова заявляла своей родительнице, что та может и не ждать внуков, так как собирается родить трех сыновей, теперь же она готова только к двум детям.Напомним, что недавно появилась информация, что врачи порекомендовали Майе Донцовой родить в самое ближайшее время, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.Майя мечтает, что ее дети будут много путешествовать, а сама она будет поддерживать в семье атмосферу всеобщей любви и счастья.Однако ее возлюбленный Алексей Купин не в восторге от перспективы стать папой и недавно пара поссорилась на почве споров и разделении бюджета.