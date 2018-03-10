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Накаченное тело Лизы Полыгаловой вызывает негативную реакцию у зрителей

Лиза Полыгалова своим мужским внешним видом вызывает у зрителей отвращение.

Накаченное тело Лизы Полыгаловой вызывает негативную реакцию у зрителей


Зрители реалити-шоу «Дома-2» вновь раскритиковали фотоснимок накаченного тела бывшей участницы телепроекта Лизы Полыгаловой. Большинство пользователей Сети единогласно решили, что рельефный торс и накачанные руки у представительницы прекрасного пола выглядят отвратительно.

Лиза Полыгалова на профессиональном уровне занимается бодибилдингом и фитнесом. Некоторое время назад она была чемпионкой столицы и вице-чемпионкой Москвы, а еще увлекается пением и является визажистом. На своей личной страничке в Интернете Лиза набирает группу для желающих привести свою фигуру в порядок к лету.

Но ее снимки с обнаженными частями тела вызывают отрицательную реакцию у читателей. Некоторые подписчики просто умоляют девушку не выставлять свое накаченное тело напоказ, по которому возможно выучить анатомическое расположение мышц. А на ее призывы совместного занятия спортом и правильного питания практически никто не реагирует.

После увиденных снимков пропадает всякое желание заниматься в спортивном зале. Теперь Полыгалова стала больше напоминать мужика, нежели прекрасную девушку.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:51
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