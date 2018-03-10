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Рассекречен интерьер обновленного внедорожника BAIC BJ40 и его удлинённой версии

Компания BAIC выводит на рынок обновлённые внедорожники BJ40 и BJ40L. Внешний дизайн автомобилей был рассекречен в начале марта, а накануне в сети появились фотографии, на которых запечатлён интерьер внедорожников.

Рассекречен интерьер обновленного внедорожника BAIC BJ40 и его удлинённой версии


В частности, в салоне модели BAIC BJ40 2019 года появилась современная центральная консоль, новая передняя панель с парящим сенсорным экраном мультимедийного центра, видоизменённый блок управления климатом, иная приборная панель и модернизированные вентиляционные дефлекторы.

Внешность обновлённых внедорожников BJ40 и BJ40L отличается новыми бамперами, иными противотуманными фарами и оригинальными легкосплаными дисками диаметром 17 дюймов.

В подкапотном пространстве автомобилей наряду с уже доступными агрегатами будут устанавливаться экономичный турбодизельный двигатель производительностью 150 лошадиных сил, который работает на пару с 5-скоростной «механикой» или автоматической трансмиссией на 6 ступеней. Внедорожники комплектуются полноприводной системой или задним приводом.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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