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Пользователям Сети не понравилось, что песни Ольги Бузовой поют дети

Знаменитая ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова объявила о начале нового конкурса для поклонников ее песен. Вот только многие восприняли видеоролик с ребенком, исполняющим песню «Она не боится», крайне негативно.

Пользователям Сети не понравилось, что песни Ольги Бузовой поют дети

О конкурсе на лучшую cover-версию новой песни теледива рассказала подписчикам в своем микроблоге. Она отметила, что конкурс продлится месяц, а затем певица выберет 5 победителей. В качестве призов пользователи получат эксклюзивные футболки от звезды, а так же дебютную пластинку «Под звуки поцелуев» с автографом знаменитости.

Поклонники обратили внимание на видеоролик в публикации Бузовой, возмутившись тем, что происходит в кадре. Мальчик, лежа в ванной напевает новый хит Ольги. Фооловеры отметили, что композиция совершенно не подходит ему по возрасту.

Поклонники были возмущены, отметив, что нужно скорее принимать закон, который станет определять, какую музыку можно пускать на всеобще обозрение, а кукую нельзя. Они переживают, что когда-то услышат, как такого рода треки поют их дети.

Также они подметили, что не удивительно, что после подобного творчества молодое поколение странно себя ведет.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47
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