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TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу года составит 45%

Доля безрамочных смартфонов, завоевавших после выставки MWC-2018 мировую популярность, достигнет к концу года около 45%.

TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу года составит 45%

Через год владельцами данных девайсов станет каждый второй человек. Данный прогноз был предоставлен аналитиками TrendForce. Согласно итогам прошедшего года, производители смартфонов приобрели по всему миру 230 миллионов экранов, которые имеют параметры 18:9. В данном случае 200 миллионов современных устройств выпустили во 2-ой половине года. В этот период времени на рынке популярными стали «безрамочники». Все заказы практически изготавливали специалисты компании Samsung Displa. Данная компания сотрудничала с Apple.

Экспертами отмечается, что безрамочные устройства получат у пользователей большую популярность. Их доля в текущем году на рынке сможет достигнуть 45 процентов, в 2020 году - 87 процентов, в 2021 году – 92 процента. Такая динамика продержится до появления более современных экранов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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