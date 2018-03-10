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Валерия запланировала открытие бизнеса по доставке диетических блюд

Валерия активно работает над своей идеей правильного питания с доставкой на дом.

Валерия запланировала открытие бизнеса по доставке диетических блюд


Всем давно известно, что певица Валерия уже много лет ведет здоровый образ жизни. Сейчас артистка собирается выпустить курс правильного питания, который называется No Secret by Valeriya. Такая идея посетила Валерию несколько месяцев назад.

Исполнительница хочет делиться своим опытом со всеми, кто пожелает. Она с удовольствием расскажет способы похудения, чтобы всегда оставаться энергичным и при этом не тратить свое драгоценное время на приготовление еды. Сбалансированное питание планируется доставляться курьерами прямо на дом или офис.

Перед данным курсом необходимо пройти консультацию у диетологов, которые лично под каждого человека будут подбирать свою систему питания. Данную идею Валерия рассказала Эмину Агаларову, и он ее поддержал. А блюда будут готовить в ресторане бизнесмена и певца.

Кроме обычного меню будет иметься и веганское. Блюда будут разной калорийности и на любой вкус. Семья Валерии уже начали дегустировать данное новшество, и пока очень довольны. Питание подходит абсолютно всем: бизнесменам, которые активно работают и домохозяйкам. Старт запланирован на ближайшие месяцы.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:16
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