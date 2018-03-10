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Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического сканера под экраном

Вчера от известного аналитика компании KGI Securities Мин-Чи Куо стало известно, что компания Samsung решила не устанавливать на свои смартфоны сканер отпечатков пальцев под экран. Таким образом, южнокорейский бренд лишил свои устройства главного новшества текущего года.

Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического сканера под экраном


Аналитик сказал, что, скорее всего, такая опция появится в девайсах Samsung уже в следующем году. Это значит, что смартфон Galaxy Note 9 или другие устройства, которые выпустит в 2018 году компания из Южной Кореи, не будут обладать данной возможностью. Что касается каких-либо объяснений такого решения от руководства Samsung, то их пока что нет.

Проблемой стало то, что специалисты из Samsung не смогли сделать так, чтобы AMOLED-дисплей и сканер отпечатков пальцев под ним смогли работать вместе. Тем не менее, разработчикам из Vivo это уже удалось и неудивительно, если смартфоны компании станут популярными на рынке в этом и следующем году.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:40
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