Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического сканера под экраном

Аналитик сказал, что, скорее всего, такая опция появится в девайсах Samsung уже в следующем году. Это значит, что смартфон Galaxy Note 9 или другие устройства, которые выпустит в 2018 году компания из Южной Кореи, не будут обладать данной возможностью. Что касается каких-либо объяснений такого решения от руководства Samsung, то их пока что нет.Проблемой стало то, что специалисты из Samsung не смогли сделать так, чтобы AMOLED-дисплей и сканер отпечатков пальцев под ним смогли работать вместе. Тем не менее, разработчикам из Vivo это уже удалось и неудивительно, если смартфоны компании станут популярными на рынке в этом и следующем году.