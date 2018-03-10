АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на новых тизерах

Компания McLaren выложила в сеть новые тизеры с изображением гиперкара BP23 Hyper-GT, презентация которого должна состояться в текущем году. Как сообщают британские разработчики, новинка станет быстрейшим автомобилем за всю историю бренда.

Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на новых тизерах


Компания McLaren в общей сложности планирует выпустить 106 единиц гиперкара BP23 Hyper-GT. Отмечается, что все автомобили уже распроданы, несмотря на то, что стоимость одного экземпляра составляет 1 600 000 фунтов стерлингов. Кузов автомобиля изготовлен из углеродного волокна, а салон рассчитан на три посадочных места.

В подкапотном пространстве гиперкара McLaren BP23 Hyper-GT будет установлен гибридный силовой агрегат общей производительностью 900 лошадиных сил. С таким двигателем автомобиль сможет развивать максимум 391 км/час. Первые экземпляры гиперкара McLaren BP23 Hyper-GT появятся у их владельцев в следующем году.

Производством данного автомобиля будет заниматься подразделение MSO. По словам производителей, гиперкар на данный момент носит условное название, товарная же версия автомобиля будет переименована.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Зрители возмущены поведением мужчин на «Дом-2»,
Просмотреть все новости