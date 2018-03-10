Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на новых тизерах

Компания McLaren в общей сложности планирует выпустить 106 единиц гиперкара BP23 Hyper-GT. Отмечается, что все автомобили уже распроданы, несмотря на то, что стоимость одного экземпляра составляет 1 600 000 фунтов стерлингов. Кузов автомобиля изготовлен из углеродного волокна, а салон рассчитан на три посадочных места.В подкапотном пространстве гиперкара McLaren BP23 Hyper-GT будет установлен гибридный силовой агрегат общей производительностью 900 лошадиных сил. С таким двигателем автомобиль сможет развивать максимум 391 км/час. Первые экземпляры гиперкара McLaren BP23 Hyper-GT появятся у их владельцев в следующем году.Производством данного автомобиля будет заниматься подразделение MSO. По словам производителей, гиперкар на данный момент носит условное название, товарная же версия автомобиля будет переименована.