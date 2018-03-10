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Антон Шипулин о слабости российской сборной по биатлону

Олимпийский чемпион Антон Шипулин заявил, что в российском биатлоне сейчас − очень тяжелая ситуация. Но с оптимизмом смотрит вперед.

Антон Шипулин о слабости российской сборной по биатлону


В фильме «Отстраненные» Антон говорит об отсутствии позитивных результатов в соревнованиях, что свидетельствует о том, что на сегодня это самая слабая сборная за последние годы. «Нам нужно выйти из этой ситуации, из этой глубокой ямы», − говорит он.

Он против того, чтобы каким-либо образом оправдываться или объяснять плохие результаты. Этим не должны заниматься ни спортсмены, ни спортивные журналисты. Если будут оправдания, значит будут и нападки. Они уже есть. Шипулин говорит, что «нас смешивали с грязью на протяжении этих двух-трех месяцев не один раз». Но если все время обращать внимание на огульную критику, ситуацию не исправишь, спортивные результаты не повысишь.

Так что, нужно выработать своеобразный иммунитет на внешние раздражители и делать каждому спортсмену все от него зависящее для достижения спортивных целей.
Спорт
Добавил: George21 Сегодня, 20:10
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