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Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone

Известной компанией Sony на следующий год был перенесён релиз постапокалиптического боевика Days Gone.

Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone

В рамках мероприятия PSX 2017 Сюхэй Ёсида, являющийся президентом SIE Worldwide Studios, объявил, что до конца текущего года выйдет постапокалиптический боевик – Days Gone. Теперь на официальной страничке игры значится 2019-ый год. Представители компании Sony подтвердили, что релиз принесли на будущий год. При этом причины небыли названы. Боевик Days Gone анонсирован был ещё в прошлом году. Игра за период разработки обрастала новыми деталями, а также механиками. Вероятно, богатство возможностей в какой-то момент перевесило технические аспекты, теперь команде нужно время для приведения содержимого к устойчивому балансу.


Также есть вероятность, что в ходе развития Days Gone перестала окончательно отличаться от целого сонма таких подобных проектов. Теперь её всему миру грозит масштабный кардинальный пересмотр.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
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