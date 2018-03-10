Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в адрес выпавшей груди

На новом фото воинственно настроенная певица изображена с вытянутой рукой, которая напоминает жест "Стоп". Под постом звезда написала, что почитала обсуждения под её снимками, поэтому в данное время находится в ярости. Исполнительница песен сказала, что действительно сделала пластику груди, и об этом совсем не жалеет. Романовская во время танцев, ни кому не мешая, искренне веселилась, и поэтому в непонимании, чем вызвала ярость у своих подписчиков.Верные фанаты полностью поддержали свою любимицу. Они сказали, что весной у шизофреников начинается обострение, и поэтому не надо обращать внимание на яростные комментарии. Пост Романовской в течение трёх часов сумел собрать более 2 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 170 комментариев.