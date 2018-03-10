Стало известно, кто сыграет соперницу Чудо-женщины

Стоит отметить, что ранее уже было известно, что соперницей Чудо-женщины станет персонаж Гепарда, которая имеет способность перевоплощаться. В издании Deadline было написано, что сюжет второй части супергеройской ленты будет происходить в 80-е годы прошлого столетия.Галь Гадот все-таки сыграет свою главную роль Чудо-женщины, поскольку компания Warner Bros. выполнила условие, которое актриса поставила руководству студии. Напомним, что она заставила выбирать между ней и продюсером Бреттом Ратнером. Гадот сказала, что если он останется на своей должности, то ее в фильме не будет, поскольку Ратнера шесть раз обвинили в сексуальных домогательствах.В мире «Чудо-женщина-2» покажут 30 октября следующего года.