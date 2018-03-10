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Стало известно, кто сыграет соперницу Чудо-женщины

Режиссер фильма «Чудо-женщина» Патти Дженкинс указала, кто будет играть роль противника Чудо-женщины во второй части фильма. Так на своей странице в Twitter постановщик написала, что в картине «Чудо-женщина-2» сыграет актриса Кристен Уиг, которая известна по таким фильмам как «Марсианин» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

Стало известно, кто сыграет соперницу Чудо-женщины


Стоит отметить, что ранее уже было известно, что соперницей Чудо-женщины станет персонаж Гепарда, которая имеет способность перевоплощаться. В издании Deadline было написано, что сюжет второй части супергеройской ленты будет происходить в 80-е годы прошлого столетия.

Галь Гадот все-таки сыграет свою главную роль Чудо-женщины, поскольку компания Warner Bros. выполнила условие, которое актриса поставила руководству студии. Напомним, что она заставила выбирать между ней и продюсером Бреттом Ратнером. Гадот сказала, что если он останется на своей должности, то ее в фильме не будет, поскольку Ратнера шесть раз обвинили в сексуальных домогательствах.

В мире «Чудо-женщина-2» покажут 30 октября следующего года.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:40
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