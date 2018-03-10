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Hyundai готовит к выпуску большой гибридный кроссовер

Компания Hyundai намерена в 2019 году вывести на рынок большой гибридный кроссовер. О названии автомобиля информации пока нет, однако эксперты полагают, что производители сохранят для новинки наименование Grand Santa Fe.

Hyundai готовит к выпуску большой гибридный кроссовер


Прототип нового полноразмерного кроссовера, скрытого под камуфляжную плёнку запечатлели во время прохождения зимних тестов фотошпионы. По словам инсайдеров, новый восьмиместный автомобиль с гибридной силовой установкой будет представлен в следующем году. Ожидается, что новый представитель SUV-сегмента в модельном ряду производителя расположится на ступень выше Hyundai Santa Fe.

Ранее сообщалось о том, что к 2020 году компания Hyundai представит 15 новых электрифицированных моделей. В частности, это будут электромобили, плагин-гибриды и автомобили функционирующие на водородных топливных элементах.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:20
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