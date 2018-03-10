Hyundai готовит к выпуску большой гибридный кроссовер
Компания Hyundai намерена в 2019 году вывести на рынок большой гибридный кроссовер. О названии автомобиля информации пока нет, однако эксперты полагают, что производители сохранят для новинки наименование Grand Santa Fe.
Прототип нового полноразмерного кроссовера, скрытого под камуфляжную плёнку запечатлели во время прохождения зимних тестов фотошпионы. По словам инсайдеров, новый восьмиместный автомобиль с гибридной силовой установкой будет представлен в следующем году. Ожидается, что новый представитель SUV-сегмента в модельном ряду производителя расположится на ступень выше Hyundai Santa Fe.
Ранее сообщалось о том, что к 2020 году компания Hyundai представит 15 новых электрифицированных моделей. В частности, это будут электромобили, плагин-гибриды и автомобили функционирующие на водородных топливных элементах.
Прототип нового полноразмерного кроссовера, скрытого под камуфляжную плёнку запечатлели во время прохождения зимних тестов фотошпионы. По словам инсайдеров, новый восьмиместный автомобиль с гибридной силовой установкой будет представлен в следующем году. Ожидается, что новый представитель SUV-сегмента в модельном ряду производителя расположится на ступень выше Hyundai Santa Fe.
Ранее сообщалось о том, что к 2020 году компания Hyundai представит 15 новых электрифицированных моделей. В частности, это будут электромобили, плагин-гибриды и автомобили функционирующие на водородных топливных элементах.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:20