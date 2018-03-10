Hyundai готовит к выпуску большой гибридный кроссовер

Прототип нового полноразмерного кроссовера, скрытого под камуфляжную плёнку запечатлели во время прохождения зимних тестов фотошпионы. По словам инсайдеров, новый восьмиместный автомобиль с гибридной силовой установкой будет представлен в следующем году. Ожидается, что новый представитель SUV-сегмента в модельном ряду производителя расположится на ступень выше Hyundai Santa Fe.Ранее сообщалось о том, что к 2020 году компания Hyundai представит 15 новых электрифицированных моделей. В частности, это будут электромобили, плагин-гибриды и автомобили функционирующие на водородных топливных элементах.