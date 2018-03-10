Эксперты рассказали о способах проверки гарантии на iPhone
При покупке нового смартфона корпорации Apple, покупателю необходимо помнить о гарантии, которую предоставляет производитель. Если произошла непредвиденная поломка, пользователь имеет право посетить сервисный центр, где ему починят или предложат заменить iPhone. Что качается большинства владельцев устройств, они не знают, как правильно узнать информацию о гарантии, а так же ее сроках.
Компания Apple позаботилась о пользователях гаджетов. Рекомендуется использование специального сервиса, для проверки информацию, причем для этого владельцу iPhone нет необходимости дозваниваться до горячей линии или обращаться в чат поддержки.
Сначала можно проверить серийный номер iPhone. С этой целью, в меню выбирается следующее: "Настройки" – "Основные" – "Об этом устройстве", где есть пункт с подобным названием. Оригинальная коробка смартфона так же может пригодиться в поиске заводского серийного номера. Поиск возможен и на ПК, при синхронизации данных, с помощью в iTunes. Источником искомой информации может послужить и appleid.apple.com, на данном интернет-ресурсе пользователь должен авторизоваться, путем ввода в систему своего Apple ID, далее в разделе "Устройства" находится смартфон и щелкнув на нем, откроются доступные сведения.
На втором этапе, необходимо посетить сайт сервиса "Проверка права". Для проверки возможности обслуживания и поддержки, владельцем устройства вводится имеющийся серийный номер iPhone, а так же капча в указанных полях. Последующие действия проходят полностью с использованием подсказок сервиса. В итоге, пользователь получит информацию о его возможностях на техподдержку по гаджету, а так же срок истечения времени на гарантию.
Компания Apple позаботилась о пользователях гаджетов. Рекомендуется использование специального сервиса, для проверки информацию, причем для этого владельцу iPhone нет необходимости дозваниваться до горячей линии или обращаться в чат поддержки.
Сначала можно проверить серийный номер iPhone. С этой целью, в меню выбирается следующее: "Настройки" – "Основные" – "Об этом устройстве", где есть пункт с подобным названием. Оригинальная коробка смартфона так же может пригодиться в поиске заводского серийного номера. Поиск возможен и на ПК, при синхронизации данных, с помощью в iTunes. Источником искомой информации может послужить и appleid.apple.com, на данном интернет-ресурсе пользователь должен авторизоваться, путем ввода в систему своего Apple ID, далее в разделе "Устройства" находится смартфон и щелкнув на нем, откроются доступные сведения.
На втором этапе, необходимо посетить сайт сервиса "Проверка права". Для проверки возможности обслуживания и поддержки, владельцем устройства вводится имеющийся серийный номер iPhone, а так же капча в указанных полях. Последующие действия проходят полностью с использованием подсказок сервиса. В итоге, пользователь получит информацию о его возможностях на техподдержку по гаджету, а так же срок истечения времени на гарантию.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:20