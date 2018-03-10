Эксперты рассказали о способах проверки гарантии на iPhone

Компания Apple позаботилась о пользователях гаджетов. Рекомендуется использование специального сервиса, для проверки информацию, причем для этого владельцу iPhone нет необходимости дозваниваться до горячей линии или обращаться в чат поддержки.Сначала можно проверить серийный номер iPhone. С этой целью, в меню выбирается следующее: "Настройки" – "Основные" – "Об этом устройстве", где есть пункт с подобным названием. Оригинальная коробка смартфона так же может пригодиться в поиске заводского серийного номера. Поиск возможен и на ПК, при синхронизации данных, с помощью в iTunes. Источником искомой информации может послужить и appleid.apple.com, на данном интернет-ресурсе пользователь должен авторизоваться, путем ввода в систему своего Apple ID, далее в разделе "Устройства" находится смартфон и щелкнув на нем, откроются доступные сведения.На втором этапе, необходимо посетить сайт сервиса "Проверка права". Для проверки возможности обслуживания и поддержки, владельцем устройства вводится имеющийся серийный номер iPhone, а так же капча в указанных полях. Последующие действия проходят полностью с использованием подсказок сервиса. В итоге, пользователь получит информацию о его возможностях на техподдержку по гаджету, а так же срок истечения времени на гарантию.