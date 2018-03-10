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Глюкоза на 8 марта получила роскошный ярко-красный автомобиль

Глюкоза, являющаяся российской певицей, похвасталась подарком, который получила на восьмое марта. В своём микроблоге Instagram артистка обнародовала фото, на котором она запечатлена на крыше ярко-красной машины.

Глюкоза на 8 марта получила роскошный ярко-красный автомобиль

Наталья Чистякова-Ионова не скрывает своего восхищения от полученного подарка на восьмое марта. Под публикацией исполнительница песен написала слова благодарности за неожиданные подарки и волшебный день. Певица добавила, что это её любимый цвет, и она теперь будет чаще ездить за рулем.

Хотя артистка не уточнила имя того, кто презентовал ей ярко-красный автомобиль, подписчики думают, что это сделал её муж Александр Чистяков. Фолловеры назвали подарок «невероятно роскошным» и «шикарным». Некоторые фанаты поинтересовались, каким презентом порадовала Наталья своего супруга на двадцать третье февраля. Фото певицы за девятнадцать часов собрало около 46 тысяч отметок «Мне нравится» и более 190 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:10
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