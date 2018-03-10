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Участница «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала, что ее родной отец пытался ее развратить

Настя Балинская откровенно поделилась с поклонниками рассказом о трудном детстве. Девушка призналась, какие унижения ей пришлось испытать от собственного отца, а так же его предательство и даже попытки развратить ее.

Настя Балинская не так давно появилась на проекте «Дом-2». Она пришла на телестройку лишь пару месяцев назад. Однако девушка доворльно быстро набирает популярность и в социальных сетях и в Интернете, даже несмотря на то, что ей до сих пор не удалось ни с кем создать отношений.

Участница «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала, что ее родной отец пытался ее развратить

Родилась и выросла Настя в белорусском городе Гродно. Мама много работала, папа частенько выпивал. Затем родители разошлись, и с самого детства Настя жила с мамой. Папа Балинской женился снова, после чего уехал жить с новой семьей в Америку.
Об этом Настя призналась в одном из интервью. Участница «Дома-2» также сделала шокирующее признание о том, что ее собственный отец пытался ее развратить.

«Папа не живет со мной с 12 лет. Он улетел в Америку к другой семье. Нам с мамой он никогда не помогал. Спустя много лет мы встретились, но вместо того, чтобы узнать, как у меня дела, папа смачно и похотливо потрогал меня за задницу», - рассказала участница «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:08
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