Участница «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала, что ее родной отец пытался ее развратить

«Папа не живет со мной с 12 лет. Он улетел в Америку к другой семье. Нам с мамой он никогда не помогал. Спустя много лет мы встретились, но вместо того, чтобы узнать, как у меня дела, папа смачно и похотливо потрогал меня за задницу», - рассказала участница «Дома-2».

Настя Балинская не так давно появилась на проекте «Дом-2». Она пришла на телестройку лишь пару месяцев назад. Однако девушка доворльно быстро набирает популярность и в социальных сетях и в Интернете, даже несмотря на то, что ей до сих пор не удалось ни с кем создать отношений.Родилась и выросла Настя в белорусском городе Гродно. Мама много работала, папа частенько выпивал. Затем родители разошлись, и с самого детства Настя жила с мамой. Папа Балинской женился снова, после чего уехал жить с новой семьей в Америку.Об этом Настя призналась в одном из интервью. Участница «Дома-2» также сделала шокирующее признание о том, что ее собственный отец пытался ее развратить.