Компанией Facebook обновлена функция распознавания лиц

Эта функция, которая работает на последовательности определённых интеллектуальных алгоритмов, изначально предлагалась для постановки отметок на фото друзей либо знакомых. Технология после обновлений стала защищать от краж личных пользовательских данных. Через появившееся уведомление сразу можно перейти к фото, отклонить отметку либо попросить автора ее удалить. Функция распознавания лиц способна предотвращать создание хакерами в соцсети фейковых профилей с применением чужих фото. Приложение помогает людям с проблемами со зрением при пользовании Facebook, а также помогает узнавать, кто изображен на видео либо снимке.ПО включается по умолчанию. Все данные удаляются в случае отключения функции в настройках аккаунта Facebook.